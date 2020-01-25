شكرا لقرائتكم خبر عن «آل الشيخ» يرأس وفد السعودية في مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يرأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وفد المملكة المشارك في مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية، الاثنين والثلاثاء المقبلين، في القاهرة.

تأتي مشاركة «آل الشيخ» تلبية لدعوة من فضيلة شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، ويلقي «الشيخ» كلمة في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يناقش 6 قضايا رئيسة، منها ما يتعلق بقضية تجديد العلوم الإسلامية، وكيفية إعداد داعية إسلامي واع، وآليات تجديد الخطاب الديني، وعلوم اللغة والقرآن والسنة وأصول الفقه والكلام والعقيدة والفلسفة.

ويهدف المؤتمر إلى تجديد الخطاب الديني، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي علقت بأذهان البعض، فضلاً عن تحصين الشباب من أفكار التنظيمات المتطرفة، وترشيد الوعي ومقاومة تيارات الغلو والإرهاب، وتحرير مفهوم الخطاب الديني، وتصحيح المفاهيم المغلوطة في أذهان كثير من الناس.