شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتفقد حديقة الحيوان بالجيزة للاطمئنان على رضا الزائرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حديقة الحيوان بالجيزة، السبت، للاطمئنان على سير العمل خلال عطلة الاحتفال بعيد الشرطة، والوقوف على حالة الرضا لدى المواطنين من الخدمات المقدمة لهم.

وحرص وزير الزراعة على الاستماع إلى آراء رواد الحديقة من المواطنين، وملاحظاتهم على مستوى الخدمات، ورؤاهم في التطوير، والتحديث، حيث شملت الزيارة تفقد كل أقسام الحديقة والمتحف الحيواني الجديد.

Advertisements

ووجه «القصير» بضرورة الاهتمام بالنظافة لراحة الزائرين، وكذلك زيادة مساحات المسطحات الخضراء، وتخصيص مقاعد بها للمواطنين، باعتبار أن الحديقة متنفس مهم لأبناء محافظتي القاهرة والجيزة، والمحافظات القريبة المجاورة، لافتا إلى ضرورة تخصيص مرشدين للزائرين بالحديقة لتعريفهم بتاريخ المباني الأثرية، والأشجار النادرة، كذلك توفير معلومات للزائرين حول الحيوانات وموطنها الأصلي، بحيث تشمل الزيارة طابعا تثقيفيا وترفيهيا.

بدوره، قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية، إن عدد زوار الحديقة بلغ اليوم حوالي 50 ألف زائر، لافتا إلى أنه يجري حاليا الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير الحديقة، لتعود إلى سابق عهدها ومكانتها العالمية كمزار سياحي وترفيهي مهم، وكذلك يتم تنظيم عروض جديدة على رأسها العرض المفتوح للنمور، والعرض الجديد للقرود الكابوشي، فضلا عن إنشاء حديقة حيوان الطفل والمقرر الانتهاء منها خلال الأسبوع المقبل، والتي تضم العديد من الحيوانات الأليفة.

وأضاف أنه تم تنفيذ خطة لاستقطاب الأفواج السياحية والمدارس الدولية واللغات بفتح الحديقة، وطلبة الجامعات، مشيرا إلى أنه أيضا تم إمداد الحديقة ببعض الحيوانات المهمة عن طريق البدل، دون تحميل الدولة أي أعباء مالية ومن أهمها النمور البنغالية- المها العربى- الدب الروسى- الكانجارو الأحمر، وجارٍ الإمداد بـ 3 زرافات و2 حمار وحشي بالبدل.

وتعد حديقة الحيوانات بالجيزة، والتي تأسست عام 1891، هي أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات في أفريقيا، حيث تبلغ مساحتها حوالي 80 فدانًا، وتوجد بها حاليا حوالي 4800 حيوان وطائر، من بينها حيوانات وطيور نادرة، كما يضم متحف الحيوان، الذي يحوي العديد من المحنطات للحيوانات والطيور المنقرضة، والمومياوات المحنطة وغيرها من الحيوانات والطيور التي على وشك الانقراض.