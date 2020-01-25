شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تبدأ صرف الحد الأدنى للعاملين المؤقتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة المنيا البدء في صرف الحد الأدنى للعاملين المؤقتين بديوان عام المحافظة وجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

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قال مصطفي سليم، مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة، إنه فور صدور قرار تطبيق الحد الأدنى للعاملين بالدولة، قامت المحافظة بإعداد التكاليف الخاصة بالعمالة المؤقتة لصرف الحد الأدنى، ونظرا لعدم وجود موارد ذاتية بحساب صندوق الخدمات بالديوان العام، خاطبت المحافظة وزارة المالية لتدبير تلك التكاليف لإمكانية صرفها للعاملين.

وأوضح أنه ورد بتاريخ 12/1/2020 كتاب من وزارة المالية لصرف الحافز التكميلي (الحد الأدنى) للعاملين المؤقتين بمبلغ 25 مليون جنيه وليس 28 مليونًا، كما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات لتحرير استمارات الصرف، على أن يتم صرف شهرين تباعًا وموافاة المحافظة بها لتحديد تكاليف تلك العمالة وصرفها للجهات.

وأضاف أنه سيتم دفع المبالغ الخاصة بالحد الأدنى، الأحد، لجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات لاتخاذ إجراءات صرفها للعاملين فورا.