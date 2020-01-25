شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد ميناء بورتوفيق ويوجه بتطوير ورفع كفاءة الأرصفة البحرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ميناء بورتوفيق البحرى، حيث كان في استقباله اللواء بحرى خالد زهران، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، وقيادات الميناء لبحث مشروعات تطوير الميناء وإمكانية تشغيل الميناء بكامل طاقته واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم كل المشروعات الاستثمارية وفى ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة النقل، بتطوير قطاع النقل البحرى لتعظيم الاستفادة منه في دعم الاقتصاد القومى.

وتفقد الوزير الأرصفة والساحات والصالات بالميناء والقاطرات والوحدات البحرية العاملة بالميناء، ووجه بتنفيذ أعمال تكريك وتعميق الرصيف الشمالى لزيادة الغاطس لاستيعاب السفن ذات الحمولات الكبيرة، وكذلك دراسة الجدوى لتطوير الرصيف الجنوبى بطول 330 مترًا والساحات الخلفية ومدى الاستفادة الاقتصادية التي تعود على الهيئة من أعمال التطوير، كما طالب بمراجعة الأعمال الهندسية لأعمال تطوير ورفع كفاءة برج المراقبة بالميناء وتزويدها بالأجهزة المناسبة لتجميع البيانات وتحليلها وعرضها على المسؤولين لاتخاذ القرار المناسب وتزويدها بما يلزم من مكاتب وغرف للإعاشة وخدمات للعاملين والاهتمام بالعنصر البشرى.

وتفقد الوزير بعض الوحدات البحرية العاملة بالميناء، حيث انضم للميناء أحدث الوحدات البحرية المكونة من القاطرات ولنشات الرباط ولنشات الإرشاد لتقديم خدمات القطر والإرشاد لموانئ الأدبية والسخنة والزيتيات، فضلًا عن ميناء بورتوفيق، بالإضافة إلى تقديم كل الخدمات للسفن العابرة من وإلى قناة السويس وداخل نطاق موانئ السويس.