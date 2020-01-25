شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تصدر إرشادات للتعامل مع فيروس «كورونا الجديد» (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصري اليوم» على الإرشادات التي أصدرتها وزارة الصحة ووزعتها على جميع مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات لكيفية التعامل مع فيروس كورونا الجديد، الذي أودى بحياة العشرات حتى الآن، وسط حالة من القلق العالمي من تفشي الفيروس وتحوله إلى وباء.

وقال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، لـ«المصري اليوم»، السبت، إن حالات الوفيات التي حدثت خلال الأيام الماضية تم التأكد أن سبب الالتهاب الرئوي هو فيروس كورونا الجديد، إلا أن طرق الانتقال لا تزال غير واضحة، لذا يجب على المسافرين الدوليين اتباع بعض التعليمات.

وشملت التعليمات التي أصدرتها الوزارة ممثلة في قطاع الطب الوقائي الآتي:

- تجنب الاتصال مع الأشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي الحادة.

- تجنب الاتصال مع الحيوانات الحية أو النافقة أو البرية.

- تجنب السفر غير الضروري إلى دولة الصين خلال الوقت الراهن.

- غسل اليدين بشكل متكرر، خاصة بالماء والصابون، بعد الاتصال المباشر مع المرضى أو بيئتهم أو تعقيم اليدين بالمطهرات.

- يجب على المسافرين الذين يعانون من أعراض العدوى التنفسية الحادة ممارسة آداب السعال (الحفاظ على المسافة وتغطية الفم عند السعال أو العطس بالملابس وغسل اليدين في الصين).

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- تجنب كل الأنشطة غير الضرورية خارج المنزل.

- ضرورة الابتعاد عن أماكن الزحام والتجمعات، خاصةً الأسواق التي تبيع المنتجات الحيوانية الحية أو المذبوحة.

- تجنب ملامسة والاحتكاك بالمصابين.

- طهي الطعام بصورة جيدة وخاصةً الأطعمة الحيوانية كاللحوم والدواجن والأسماك.

- ارتداء الأقنعة التنفسية والكمامات الواقية في كل أوقات اليوم أثناء التواجد خارج المنزل.

- الاهتمام بالنظافة الشخصية.

- تجنب السفر إلى مدينة ووهان بمقاطعة هوبي.

- تغطية الفم والأنف بواسطة المناديل الورقية أو بقطعة من القماش أو أكمام الملابس عند العطس أو السعال وليس باستخدام اليدين.

- في حالة الشعور بأي أعراض للحمى أو السعال يرجى التوجه لأقرب مستشفى أو مركز طبي أو إبلاغ القنصلية فورًا لتوفير الرعاية اللازمة.