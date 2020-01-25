شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مجلة نور تقدم ورشة "أسود الوطن" بعيد الشرطة بجناح الأزهر بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت مجلة نور للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، ورشة حكى "أسود الوطن" للصغار بجناح الازهر بمعرض الكتاب بمناسبة عيد الشرطة المصرية وذكرى مرور 68 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية.

تضمنت الورشة توزيع كتيب اسود الوطن حيث يحتوى الكتاب على مجموعة من القصص المصورة لبطولات الشرطة المصرية والقوات المسلحة منها قصة مصورة للشهيد العقيد ساطع النعمانى، قصة "الأسطورة " حكاية الشهيد أحمد منسى ورفاقه"؛ وقصة "الغرباء" التى تسرد بطولات القوات المسلحة والشرطة فى القضاء على الإرهاب بسيناء .

Advertisements

كما شهد جناح الأزهر الشريف، لليوم الرابع على التوالى، إقبالا كبيرًا من رواد معرض القاهرة الدولى للكتاب، للمشاركة فى الفعاليات المتنوعة التى يقدمها للزوار، خاصة عروض بانوراما الأزهر، التى جذبت اهتمام الكثيرين، نظرًا لعرضها كما كبيرا من المعلومات القيمة والموثقة عن تاريخ الأزهر، جامعًا وجامعة، وعن علمائه الأجلاء وسيرهم منذ إنشائه، وكيف يحظى الأزهر بهذه المكانة السامية بين المؤسسات الإسلامية، وأنه المرجعية الإسلامية الأولى بالعالم بمواقفه المختلفة والمشرفة.

تعرض "بانوراما الأزهر" تراث الأزهر بما فيه من عراقة وحضارة، من خلال رحلة تخيلية تمتد لأكثر من ألف عام، حيث تشمل عدة محاور؛ فى مقدمتها محور توثيق تاريخ الأزهر من خلال مواقفه المشرفة، ومحور توثيق السير الذاتية لشيوخ الأزهر ومؤلفاتهم وإنجازاتهم عبر السنين، ومحور توثيق التراث المعمارى للجامع الأزهر والمعاهد الدينية العريقة، بالإضافة إلى توثيق الذاكرة الصحفية لكل ما نشر عن الأزهر الشريف، ويتم نشر هذه المعلومات باللغات الثلاث العربية والانجليزية والفرنسية .

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالى - بجناحٍ خاص فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى المستنير الذى تبناه طيلة أكثر من ألف عام. ويقع جناح الأزهر بالمعرض فى قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربى، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.