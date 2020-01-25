شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: يوم الوفاء بين الداخلية والمواطنين فى عيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: الاحتفالات تعم الميادين وسط تلاحم رجال الداخلية والشعب.. يوم الوفاء بين الداخلية والمواطنين فى عيد الشرطة.. رجال الأمن يحملون الورود والحلوى.. بدء تشغيل ماكينات الأحوال المدنية الجديدة.. مساعدات عينية للبسطاء.. 3455 نزيلا يودعون السجون.. وضخ كميات ضخمة من السلع للقرى والنجوع ضمن مبادرة «كلنا واحد». واقرأ أيضا.. تخصيص 3 مليارات جنيه لرصف الطرق و"حياة كريمة ".. ووزير المالية: استمرار جهود الدولة فى تطوير شبكة البنية التحتية بالمحافظات لجذب مزيد من الاستثمارات تخصيص 3 مليارات جنيه لرصف الطرق و"حياة كريمة ".. ووزير المالية: استمرار جهود الدولة فى تطوير شبكة البنية التحتية بالمحافظات لجذب مزيد من الاستثمارات 22 قتيلا و1015 مصابا فى زلزال شرق تركيا Advertisements مصر تتقدم 16 مركزا فى «جودة التعليم».. طارق شوقى: لا نملك رفاهية الانتظار.. 1.3 مليون تابلت مع طلاب الثانوى.. و700 ألف طالب زيادة فى أعداد الملتحقين بالمدارس مصر تتقدم 16 مركزا فى «جودة التعليم».. طارق شوقى: لا نملك رفاهية الانتظار.. 1.3 مليون تابلت مع طلاب الثانوى.. و700 ألف طالب زيادة فى أعداد الملتحقين بالمدارس غدا.. الأوكازيون الشتوى بتخفيضات تصل لـ70 %.. الغرفة التجارية: ركود المبيعات دفع المحال للاشتراك لتحريك السوق.. وفرصة للمصانع لبيع المخزون لديها الأهلى يتحدى النجم فى معركة "الثأر والعبور" بدورى الأبطال.. الليل الأهلى يتحدى النجم فى معركة "الثأر والعبور" بدورى الأبطال.. الليل الحكومة: 11.5 ألف مواطن المستحقون للتعويضات من أهالى النوبة رعب «كورونا» يتصاعد حول العالم.. الفيروس يحصد أرواح 41 بالصين.. وخبراء صحة أمريكيون يتنبأون بأن يقضى على حياة 65 مليون شخص خلال عامين رعب «كورونا» يتصاعد حول العالم.. الفيروس يحصد أرواح 41 بالصين.. وخبراء صحة أمريكيون يتنبأون بأن يقضى على حياة 65 مليون شخص خلال عامين هيئة الدواء المصرية تستعد للانطلاق قريبا بعد اعتماد اللائحة التنفيذية مصر والأمم المتحدة تتفقان على زيادة التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة مصر والأمم المتحدة تتفقان على زيادة التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة

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