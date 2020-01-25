شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الأوراق المطلوبة لـ 23 خدمة يقدمها الشهر العقارى منها التصرف بالمعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم مكاتب الشهر العقارى على الجمهورية، العديد من الخدمات الهامة بالنسبة للجمهور المتعامل معها، خاصة المتعلقة بالمعاملات اليومية لهم، والتى تتعدد ما بين إشهار توكيل عام فى صرف المعاش، وتوكيل فى الأمور الزوجية، وتسجيل عقود الإيجار التى تزيد عن 10 سنوات، وكذا إشهار شهادات الخبرة وغيرها.

"الخليج 365" يقدم من خلال دليل وزارة العدل كافة الخدمات التي تقدمها مكاتب الشهر العقارى والأوراق المطلوبة لإشهار المحررات والتوكيلات وهى:

1- المستندات المطلوبة لإشهار تركات شاغرة

- يرفق بالطلب القائمة التى يعدها بنك ناصر الإجتماعى.

- المستندات المطلوبة لإشهار هبة

2- المستندات المطلوبة لاشهار توكيل رسمي عام فى صرف المعاش

-أصل بطاقة الرقم القومي سارية الموكل.

- اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.

3- المستندات المطلوبة توكيل عام مخصص

- أصل بطاقة الرقم القومي سارية الموكل

- اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.

4- المستندات المطلوبة لعمل توكيل فى الامور الزوجية

- أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل.

- يجب أن يكون الوكيل محامى أو قريب حتى الدرجة الثالثة.

- اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.

5- المستندات المطلوبة لاشهار شهادة خبرة

- أصل بطاقة الرقم القومي سارية لصاحب الشركة أو المؤسسة مع إحضار صفته الرسمية.

- أصل الشهادة .

6- المستندات المطلوبة إنذار الأخذ بالشفعة (إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة)

- الصادر لصالحه التعامل ويكون مستوفى: المهنة – الديانة – الجنسية – رقم الدور – رقم الشقة -مدى الخضوع لقانون الكسب غير المشروع.

- إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة.

7- المستندات المطلوبة إنهاء منفعة

- العقد المسجل سند الملكية

- شهادة الوفاة أو الإعلام الشرعي التى تفيد وفاة المنتفع

- كشف رسمى جرد حالى.

8- المستندات المطلوبة لاشهار بيع رضائى لحق الرقبة مع حفظ حق المنفعة

- سند ملكية البائع.

- كشف رسمي جرد حالي.

- نموذج 38 ضرائب.

- ترخيص المبانى فى حالة كونها مقامة اعتبارا من 2 يونيو 1992.

9- المستندات المطلوبة لاشهار بيع رضائى

- أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل.

- سند ملكية البائع.

- كشف رسمى جرد حالي مبيناً به تاريخ الحصر لبيان موقف قانون 25 لسنة 1992 على عقار التعامل.

- نموذج 38 ضرائب.

- ترخيص المبانى فى حالة وجود مبنى مقام بعد سنة 1992.

- مستندات الصفة وما يفيد التأسيس اذا كان احد اطراف البيع شخصا معنوياً.

10- المستندات المطلوبة لاشهار بيع شقة أو وحدة من وحدات أي عقار

- العقد المسجل سند الملكية أو سند ملكية مقبول وفق المادة ٢٣ من قانون تنظيم الشهر العقاري.

- كشف رسمى جرد حالي.

- إقرار أول تعامل صادر من المالك أو الملاك ببيان حصة كل وحدة فى الارض والاجزاء المشتركة.

- ترخيص المبانى إذا لم يكن مبينا فى المشهر سند الملكية.

11- المستندات المطلوبة لاشهار بيع ضائع تنظيم

- سند ملكية الصادر ضده العقار. المستندات المطلوبة

12- المستندات المطلوبة لتسجيل قسمة رضائية

- سند ملكية المتقاسمين.

- كشف رسمى جرد حالي.

13- المستندات المطلوبة لتسجيل عقد ايجار ازيد من 10 سنين.

- سند ملكية المؤجر.

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- ترخيص المبانى بالنسبة للعقارات المقامة من 2 يونيو 1992

14- المستندات المطلوبة لاشهار تنبيه نزع المستندات المطلوبة الملكية

- الصادر لصالحه التعامل ويكون مستوفى: المهنة – الديانة – الجنسية – رقم الدور – رقم الشقة

- مدى الخضوع لقانون الكسب غير المشروع

- الصادر ضده التعامل ويكون مستوفى: المهنة – الديانة - الجنسية – رقم الدور – رقم الشقة – مدى الخضوع لقانون الكسب غير المشروع.

- تنبيه نزع الملكية.

15- المستندات المطلوبة لاشهار طلبات التسجيل التى تستند عليها ملكية صاحب الشأن إلى وضع اليد

- دفع رسم نسبي قيمته ١ ٪من قيمة العقار.

- النشر فى الجريدة اليومية (الاخبار – الاهرام – الجمهورية - المسائى).

- عمل محضر معاينة على الطبيعة.

- كشوف رسمية لمدة 15 سنة سابقة عن تقديم الطلب.

- كشف رسمى جرد حالي.

16- تسجيل حكم المستندات المطلوبة الشفعة

- الحكم المراد تسجيله معلن ومفيد نهائيته.

- العقد المسجل سند الملكية الصادر ضده حكم الشفعة.

- كشف رسمي جرد حالي.

- إنذار الشفعة.

17- المستندات المطلوبة لاشهار تسجيل حكم مرسى مزاد

- حكم مرسى المزاد معلن ونهائي.

- شهادة بعدم حصول إستئناف مدة خمسة أيام تالية لصدور الحكم.

- كشف رسمى جرد حالى او محضر التسليم حسب الاحوال فى حال عدم امكانية ربط علاقة التكليف.

- قائمة ايداع شروط البيع.

- مستند الصفة لأطراف التعامل (اذا لزم الامر)

18- المستندات المطلوبة لاشهار تسجيل حكم صحة ونفاذ واشهار إرث

- الأعلام الشرعي المراد إشهار إرث أو إعلامات شرعية للمراد إشهار إرثهم إذا كان أكثر من جدول.

- الصادر لصالحه التعامل ويكون مستوفى: المهنة – الديانة الجنسية – رقم الدور – رقم الشقة –مدى الخضوع لقانون الكسب غير المشروع.

- الصادر ضده التعامل ويكون مستوفى: المهنة – الديانة الجنسية – رقم الدور والشقة - مدي الخضوع لقانون الكسب غير المشروع .

19- المستندات المطلوبة لاشهار تسجيل حكم تثبيت ملكية

- الحكم المراد تسجيله معلن ومفيد نهائيته منسوخ على عقد أخضر بالمداد الأسود.

- عريضة الدعوى مكتوية على عقد أخضر بالمداد الأسود.

- صورة رسمية معتمدة من تقرير الخبير الذى بت على أساسه الحكم المراد تسجيله.

- كشف رسمى جرد حالى.

- ربط العلاقة بين الصادر لصالحه الطلب وبين الصادر ضده

20- المستندات المطلوبة لإشهار قسمة قضائية

- سند ملكية المتقاسمين.

- كشف رسمى جرد حالى.

- الحكم المراد تسجيله وما يفيد نهائيته.

- عريضة الدعوى.

- عقد القسمة الوارد بين الأطراف المتقاسمين مؤشر عليه بنظر فى الدعوى أو إقرار بفقده مصدق عليه.

21- المستندات المطلوبة تسجيل حكم اشهار افلاس

- حكم التفليسه.

- سند ملكية المفلس أو اقرار من أمين التفليسه يتضمن البيانات المساحية لعقارات المفلس.

22- المستندات المطلوبة لاشهار دعوي صحة ونفاذ

- الصارد لصالحه التعامل ويكون مستوفي المهنه والديانة والجنسية - رقم الدور والشقة - مدي الخضوع لقانون الكسب غير المشروع.

- الصارد لضده التعامل ويكون مستوفي المهنه والديانة والجنسية - رقم الدور والشقة - مدي الخضوع لقانو الكسب غير المشروع.

- صورة عقد البيع الابتدائي او التعزر عن تقديمه مع التعهد بتقديم بيانات العقار محل التعامل كاملة (الثمن - حدود- اطوال - مسطح ).

23- المستندات المطلوبة لاشهار عقد بيع رضآئي واشهار ارث

- الاعلام الشرعي للمراد اشهار ارثه او اعلامات شرعيه للمراد اشهار ارثهم اذا كان اكثر من جدول.

- سند ملكية المورث.

- كشف رسمي جرد حالي مبيناً بيه تاريخ الحصر لبيان موقف قانون 25 لسنة 1992 على عقار التعامل.

- طلب الترخيض بالنسبة لجدول البيع اذا كان العقار مقام بعد دخول قانون 25 لسنة 1992 حيذ النفاذ.

- نموذج 38 ضرائب.

- مستندات الصفة والسلطة وما يفيد التاسيس اذا كان المشتري شخص معنوي.