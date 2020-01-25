شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية بالقاهرة: اكتمال وصول القوات البحرية المشاركة فى "مرجان 16" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفارة السعودية لدى القاهرة، اكتمال وصول مجموعة القوات البحرية الملكية السعودية المشاركة بتمرين مرجان 16 مع القوات البحرية المصرية.

ونشرت السفارة السعودية لدى القاهرة عبر تويتر، فيديو من وزارة الدفاع، وعلقت :"اكتمال وصول مجموعة القوات البحرية الملكية السعودية المشاركة بتمرين مرجان 16مع القوات البحرية المصرية".



السفارة السعودية

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انطلقت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى السعودى "مرجان 16"، الأربعاء الماضى، والذى تجرى فعالياته بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية ويستمر التدريب لعدة أيام بمصر، ويتضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والمؤتمرات التدريبية ، وتنظيم معرض لتقديم الأسلحة والمعدات المستخدمة فى التدريب ، كذلك تنفيذ العديد من البيانات العملية والأنشطة منها تنفيذ عدة رمايات تكتيكية للقوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين بمختلف الأسلحة الصغيرة.

كما يتضمن التدريب تنفيذ إغارة على هدف ساحلى بالذخيرة الحية باشتراك جماعات القناصة، ويهدف التدريب إلى صقل مهارات وقدرات القوات المشاركة ، وتبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والسعودى بما يسهم فى رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلًا البلدين الشقيقين، والتعرف على أحدث نظم التسليح البحرى المستخدمة على المستوى الإقليمى.

يأتى التدريب "مرجان-16" فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والسعودية، بغرض تعزيز إجراءات الأمن البحرى بالمنطقة من خلال التدريب على العمل المشترك لمجابهة التهديدات الحالية والمستقبلية وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية للدول الشقيقة والصديقة المطلة على البحر الأحمر، ويشارك فى التدريب عدد من الدول العربية والأفريقية بصفة مراقب.