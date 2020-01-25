شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة النسائية توزع الورود والشيكولاتة على المواطنين بطلعت حرب فى عيدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل المصريون اليوم بعيد الشرطة الذى يوافق الخامس والعشرون من يناير وهو اليوم الذى سطر التاريخ بطولات ضباط وجنود الشرطة بالاسماعيلية الذين رفضوا تسليم أسلحتهم للقوات البريطانية وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية فى هذا الوقت، والذى طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام. Advertisements ووزعت ضابطات من الشرطة النسائية الورود على ركاب سيارة اجرة وسط سعادة كبيرة. وردد المواطنون عبارات: "ربنا يحميكم ويحفظ مصر"، عقب مشاهدتهم رجال الشرطة وهم يوزوعون الهدايا على المواطنين بميدان طلعت حرب وسادت حالة من البهجة والسرور.

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