شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. ألمانيا تمنح السيسى وسام سانت جورج لجهوده فى صنع السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: منح مهرجان دار أوبرا دريسدن "زيمبر أوبر" بمدينة دريسدن الألمانية، وسام "سانت جورج" هذا العام للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرا لجهوده فى صنع السلام فى شمال إفريقيا، وريادته كرجل دولة يحمل الأمل فى القارة الإفريقية بأكملها، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية "د ب أ".





ألمانيا تمنح الرئيس السيسى وسام "سانت جورج"

منح مهرجان دار أوبرا دريسدن "زيمبر أوبر" بمدينة دريسدن الألمانية، وسام "سانت جورج" هذا العام للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرا لجهوده فى صنع السلام فى شمال إفريقيا، وريادته كرجل دولة يحمل الأمل فى القارة الإفريقية بأكملها، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية "د ب أ".

وأعلن الاتحاد المنظم للمهرجان أن وفدا سيسلم الرئيس السيسى الجائزة فى فئة السياسة والثقافة، غدًا الأحد فى القاهرة.

عفو رئاسى فى عيد الشرطة.. 3455 سجينا يودعون الزنازين بدموع الفرح والسجود على الأرض حمداً لله، خرج 3455 سجين، اليوم السبت، من السجون، بموجب عفو رئاسي وإفراج شَرطي، وذلك بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 68 عاماً على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو فى تلك المناسبة.

وعقد قطاع السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 2957 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.





2 مليار جنيه لرصف الطرق ومليار لـ "حياة كريمة" عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية اجتماعًا مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وذلك بحضور محمود منتصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك الاستثمار القومى، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك فى تنفيذ الخطة العاجلة لرصف ورفع كفاءة وتطوير الطرق المحلية بالمحافظات، ومشروعات مبادرة "حياة كريمة" في 143 قرية خلال المرحلة الأولي بـ 11 محافظة، على النحو الذي يسهم في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بحيث يستفيدون من عوائد التنمية وثمار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي.

وذكر بيان للتنمية المحلية اليوم، أنه تم الاتفاق على إتاحة 2 مليار جنيه لتنفيذ الخطة العاجلة لرصف الطرق الداخلية بالمحافظات، وفقًا لأعلى المواصفات الفنية ومعايير الجودة، بحيث يتم تعزيز البنية التحتية، على النحو الذي يربط المدن بعضها ببعض من خلال شبكة طرق جيدة.





طقس الغد شديد البرودة وشبورة كثيفة على الطرق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الأحد بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا، تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة، بينما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق، وغائم أحيانا والرياح معتدلة.

كما يتوقع الخبراء، أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، فيما يشهد شمال الصعيد طقس طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.





الهلال يصعب موقف الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا بالفوز على بلاتينيوم خسر نادى بلاتينوم بطل زيمبابوى أمام الهلال السودانى بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب بربرفيلدز فى مدينة بولاوايو بزيمبابوى، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

أحرز محمد الضى الهدف الأول للهلال السودانى فى مرمى بلاتينوم بطل زيمبابوى بالدقيقة 84 ، وأهدر شاكورى لاعب بلاتينيوم بطل زيمبابوى ركلة جزاء لفريقه خلال مواجهة الهلال وسط تبادل هجمات شرسة بين الفريقين ولم تسفر عن أهداف من جانب بلاتينيوم على مدار الــ 90 دقيقة.





حسن شاكوش مطرب المهرجانات: معجب بـ منى زكى وأهديت لها أغنية بنت الجيران قال مطرب المهرجانات الشعبى حسن شاكوش، لـ"الخليج 365"، إنه أهدى أغنية "بنت الجيران" للنجمة منى زكى، مشيرا إلى أنه يعشقها ويحب فنها، ولذلك قرر أن يهدى تلك الأغنية لها، كما عبر عن سعادته عندما ردت منى زكى عليه ووجهت الشكر له عبر خاصة "الاستورى" بـ إنستجرام، قائلة: "شكرا يا حسن أوى، أنت كمان بحب أغانيك وصوتك والأغنية دى أحلى هدية.. شكرا يا أبو على كل الشكر". Advertisements

وأشار شاكوش إلى أن منى زكى من النجمات اللاتى يحتفظن بنجوميتهن منذ ظهورها على الساحة الفنية، ويتابعها خاصة أنها تتمتع بشعبية كبيرة فى الوسط الفنى، موضحاً أن يتابع أغلب أعمالها السينمائية والدرامية .





ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 688 جنيها ارتفع سعر الذهب في مصر إلى 688 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا في مصر، بسبب الارتفاع الملحوظ لسعر الذهب عالميا منذ مساء الجمعة، على خلفية تطورات تفشى فيروس كورونا فى الصين ودول أخرى، الأمر الذى دفع فى اتجاه المستثمرين نحو الأصول والملاذات الآمنة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أوقية الذهب إلى ما بين 1571 إلى 1573 دولار للأوقية، وقال بارت ميليك، مدير استراتيجيات السلع الأولية في تي.دي للأوراق المالية، ”السوق بأسرها انتقلت إلى وضع اللامخاطرة.

طارق شوقى: 700 ألف طفل يلتحق سنويا بالمدارس نتيجة ارتفاع نسب الإنجاب قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سنويا يزيد أعداد الطلبة الملتحقين بالمدارس لأول مرة 700 ألف طفل نتيجة ارتفاع نسب الإنجاب، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع الكثافات الطلابية داخل المدارس.

وقال وزير التربية والتعليم فى فيديو له، نشره عبر صفحته الشخصية تحت عنوان: محاضرة السودان، حول "خطوات تطوير نظام التعليم المصري" مدعوماً بالصوت من أجل تقديمه في مؤتمر دولي بالسودان ظهر الغد في العاصمة السودانية، الخرطوم، ورأيت أنه قد يكون مفيداً عرضه كذلك حتى نتذكر الرؤية المتكاملة لم نقوم به فى السنوات الأخيرة في مصر".

الصين تعلن عن 1372 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا نقل تلفزيون الصين المركزى (سي.سي.تي.في) عن الحكومة قولها، إن العدد الإجمالى لحالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد بلغ 1372 حالة داخل البلاد، وإن 41 شخصا توفوا بالفيروس حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلى (1000 بتوقيت جرينتش) اليوم السبت.

ولا يزال عدد حالات الوفاة هو نفس العدد المُعلن فى وقت سابق اليوم السبت، وأفاد التلفزيون المركزى بأن الأطباء سمحوا بخروج نحو 39 شخصا.





أول اعتراف للرئيس الصينى حول فيروس كورونا: الوضع خطير والوباء ينتشر بسرعة أكد الرئيس الصيني شى جين بينج، بعد اجتماع بشأن مكافحة فيروس كورونا، أن الوضع خطير والوباء ينتشر بسرعة، وذلك وفق خبر عاجل لوسائل الإعلام.

وكانت قررت السلطات الصينية تعليق دخول أو خروج الحافلات من العاصمة بكين لمواجهة وصول فيروس كورونا إلى المدينة وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز فى خبر عاجل لها، ومن جانبه يعقد الرئيس الصيني "شى جين بينج" اجتماعا لإتخاذ إجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن السلطات الصينية نشرت أطباء عسكريين وأغلقت المزيد من المدن للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد مع ظهور تقارير عن وجود مستشفيات فى مركز تفشى المرض تكافح لمواجهة الأعداد المتزايدة من المرضى.



