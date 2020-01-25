شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوجراف.. زلزال قوى يضرب شرق تركيا يقتل ويصيب الآلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضرب زلزال قوى ضرب شرق تركيا وخلف آلاف القتلى والمصابين مساء الجمعة الماضية، ويرصد الفيديو قوته على مقياس ريختر ومن شعروا به من سكان الأرض.

وزلزال القوى ضرب مناطق شرق وجنوب شرقي تركيا مساء الجمعة الماضية، وبلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر، حيث شعر بالهزة الأرضية سكان شمال العراق وجميع مدن شمال سوريا ومدينتي بيروت وطرابلس.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض، لافتًا إلى أن هزات ارتدادية طالت كل أنحاء تركيا، وشعر 120 مليون نسمة بهزات ارتدادية .

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وفى تركيا لقى 22 شخصًا مصرعهم تحت الأنقاض وأصيب 1015 آخرين والعدد مرشح للزيادة، ولم ترد أنباء عن خسائر في سوريا أو العراق .

كما تعرضت 5 أبنية شرق تركيا على الأقل فى مقاطعة "سيفريس" الواقعة فى "إلازيغ" و25 مبنى فى "ملاطية" للتدمير، وتواصل فرق الإنقاذ العمل على إجلاء العالقين تحت منازلهم المهدمة وبمرور الوقت تتضاءل فرص العثور على ناجين.