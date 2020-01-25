شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. اعرف إزاى تحمى نفسك من فيروس كورونا × 7 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب العالم الآن فيروس كورونا بعد ازياد أعداد الإصابة والوفيات بسبب، حيث سجلت الصين حتى الآن وفاة نحو 41 شخصا بسبب كورونا، وداخليًا كشفت وزارة الصحة والسكان عن أن مصر لم تسجل أي حالات مصابة بمصر أو حتى مشتبه اصابتها بالمرض سواء مصريين أو أجانب، كما أكد الدكتور جون جبور الممثل الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمصر أنه منذ 7 يناير الجاري اتخذت مصر جميع الإجراءات الوقائية لمنع تسرب أي أمراض وبائية لمصر بما فيها كرونا فيروس لافتا إلى أن مصر لم يكتشف فيها أي حالات حتي الآن . ”الخليج 365” يقدم فى الفيديو المعلوماتى التالى .. أبرز إجراءات الوقاية من فيروس كورونا وفقًا لتقارير ونصائح منظمة الصحة العالمية كما يلى: 1. حافظ على نظافة يديك باستمرار بالماء والصابون Advertisements 2. الكمامة تمنع وصول الجراثيم إلى الفم 3. غطى فمك عند السعال 4. تفادي الاقتراب من أى شخص تظهر عليه أعراض الأمراض التنفسية كالسعال والعطس 5. تجنب الاتصال بالحيوانات الحية والميته والبرية وكذلك الأسماك 6. تجنب السفر للصين إلا للضرورة القصوى. 7. فى حال إصابتك بحمى اذهب للطبيب فورًا للاطمئنان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو معلوماتى.. اعرف إزاى تحمى نفسك من فيروس كورونا × 7 خطوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.