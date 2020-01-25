عمر طاهر عن "من علم عبدالناصر شرب السجاير": سيّر العظماء مليئة بالإثارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تصوير- محمود بكار:

أهدى الكاتب عمر طاهر، الندوة التي نظمها اليوم السبت، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، للكاتب الشاب محمد حسن خليفة، الذي توفى أول أيام المعرض.

وقال طاهر خلال مناقشة كتابه "من علم عبدالناصر شرب السجاير": "لاحظت أن هوامش السير الذاتية للكثير من الشخصيات التاريخية، تحمّل الكثير من الأمور المهمة والمثيرة، واستخدمت الأسئلة كمفتاح لتقديم المادة المتاحة حول الموضوعات التي أتناولها لا لأجيب عليها".

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وأضاف طاهر: "لست مشغولًا بجماليات اللغة لأنها بالنسبة لي أداة أتواصل بها مع الجمهور، وأركز أن تكون اللغة متقشفة وخالية من الدهون أو التنميق".

وتابع: "الكاتب رادار مفتوح يحاول أن يلتقط الأفكار المفتوحة، للكتابة عنها، فحياة الكاتب مقسومة لنصفين نصف للكتابة ونصف للتفكير في الكتابة".

وواصل: "الوسط الأدبي في مصر يختزل الفن والكتابة في مصر على الرواية، وهو أمر خاطئ، لأن اقتصار الفن والثقافة على الرواية يحرم الوسط الأدبي من الكثير الإبداعات التي لا يمكن وضعها في قالب الرواية".

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