محافظ الجيزة يبحث عددًا من شكاوى المواطنين ويوجه بسرعة الحل

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة - أ ش أ:

بحث أحمد راشد، محافظ الجيزة، مع عدد من المواطنين أبرز المعوقات التي تواجههم لاستدعاء المسئول عن نطاق المشكلة والتوجيه بحلها على الفور وذلك استكمالاً للقاءات الدورية التي يعقدها مع المواطنين سواء بالديوان العام أوخلال الجوالات الميدانية.

وأوضحت المحافظة - في بيان اليوم السبت - أن المحافظ وجه باتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة المخالفات حيال بناء عقار مخالف بشارع المنصورية بالهرم بناء على شكوى أحد المواطنين.

واستمع المحافظ لطلب مواطن يلتمس تشغيل عبارتين لنقل الركاب والسيارات بالحوامدية والمعصرة، نظرا لتوقف عبارات الحوامدية حيث أكد المحافظ أنه تم استخراج التراخيص اللازمة للعبارة ،3 فور الافراج عنها من النيابة وتم عمل تشغيل تجريبي لها بعد تنفيذ الصيانة والإصلاحات اللازمة والتأكد من الحالة الفنية لها وسيتم التشغيل الفعلي لها قبل نهاية الشهر الجاري تيسيرا على أهالي ومواطني الحوامدية، موجها بالعمل على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بعبارة 4 للعمل على تشغيلها .

واختتم المحافظ اللقاء بشكوى مواطن يطلب دخول خدمة الصرف الصحي بمنطقة غرب ترعة المنصورية بكرداسة حيث وجه المحافظ مدير التخطيط العمراني بالمحافظة بالمتابعة الجادة مع هيئة التخطيط العمراني لبحث مدى إمكانية إدراج المناطق المتأخمة للكتل السكنية داخل الحيز العمراني والعمل على إدراجها ضمن الخطط المستقبلية وتدعيمها بكافة المرافق للنهوض بمستوى الخدمات بها.