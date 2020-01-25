"كان بيحضر عفاريت".. سر انتحار إريتري شنقًا في "شقة الهرم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي ملابسات انتحار شارب من دولة إريتريا شنقا داخل غرفته بمنطقة الهرم.

جهود البحث والتحري أشارت إلى أنه كان يعاني من اضطرابات سلوكية مؤخرا، إذ كان يعاني من أزمة نفسية، وعدم وجود شبه جنائية في الوفاة.

زملاء الشاب بالشقة سكنه كشفوا عن مفاجأة بقولهم: "كان بيحضر عفاريت لحد ما اتجنن" في إشارة إلى معاناته النفسية.

Advertisements

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي مدير قطاع غرب الجيزة إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب بشقته بدائرة قسم شرطة الهرم.

انتقلت قوة بقيادة العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم، والمقدم محمد الصغير رئيس المباحث، وعُثر على جثة "أمان.م." 28 سنة، معلقا من رقبته بحبل مربوط بـ"ماسورة الستارة"، يرتدي ملابسه كاملة.

وأفاد قاطنو الشقة رفقة المتوفى -يحملون جنسيتي دولتين إفريقيتين- بأنه أقدم على الانتحار بتلك الطريقة مستغلا عدم تواجدهم بالمنزل آنذاك.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.