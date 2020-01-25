مصر | "أخته المطلقة بتغير مني".. زوجة تقيم دعوى طلاق بمحكمة الزنانيري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أخته المطلقة بتغير مني".. زوجة تقيم دعوى طلاق بمحكمة الزنانيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت ساحة محكمة أسرة الزنانيري إقامة "ريهام" سيدة بالعقد الثالث من عمرها، دعوى طلاق من زوجها، بعد زواج استمر عامين ونصف، ولم يكن لها نصيب في الحب فدفعها القدر للزواج التقليدي، وتمت خطبتها لمن رأت فيه صفات فارس الأحلام، شاب يعمل محاسب بإحدى الدول العربية يستطيع توفير احتياجاتها الأساسية وشعرت معه بالقبول، وهو ما دفعها لإتمام الخطوبة والتي استمرت ٦ أشهر.

في بداية الزواج عاشت لحظات سعيدة ورزقت بتؤام "روان، يارا" وسعدت بهن كثيرًا، ولكن لم تدوم لها الحياة وبدءت الأقدار تتبدل حين اشتعلت الغيرة في نفس شقيقة زوجها المطلقة والتي وقفت عائق بينها وبين حياتها السعيدة، ففتعلت الخلافات ونشبت بينهن مشادات كثيرة خلال سفر زوجها.

وفي يوم من الأيام تفاجئت ريهام بزوجها يحدثها هاتفيا، ويبلغها بضرورة تحضير شنط السفر وشراء ملابس لها وللأطفال وبعض الملابس والأدوات الخاصه بالمعيشة حتى ترافقه للعيش مكان عمله، وعندما طلبت إرسال مبلغ من المال يكفي لشراء الطلبات قال لها استديني من أصدقائك لحين وصولك وسيتم سدادهم عن طريق البنك عندما ينزل المرتب بالفيزا ففورًا نفذت طلب زوجها واستدانت من زوج شقيقها ووالدتها مبلغ ١٠ آلاف جنيه.

وبفرحه تملاؤها لوصولها المطار ورؤيتها لزوجها عقب مدته طويلة، فوجئت به يتصل بها هاتفيًا ويوبخها قائلا "ارجعي بيت أهلك والفلوس مش هسدها علشان تبقى تزعلي أختي" وأغلق الهاتف بوجهها وتركها هي وطفلتيه بالمطار.

فعادت لمطار القاهرة، وقررت الأنفصال عنه.

