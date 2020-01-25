مصر | احتفالا بالعيد.. استخراج المستندات الشرطية بالمجان للمواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتفالا بالعيد.. استخراج المستندات الشرطية بالمجان للمواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية، استخراج كافه المستندات الشرطية بدون رسوم من "إدارات المرور – إدارات تصاريح العمل – إدارات الجنسية والهجرة – إدارات الأحوال المدنية" بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لأول عشرة من المواطنين المتقدمين؛ لاستخراج تلك الوثائق.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، وقد لاقى ذلك استحسان المواطنين وعبروا عن امتنانهم لهيئة الشرطة لما تقدمه من خدمات للمواطنين، وقاموا بتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة لهم.