مصر | حبس 4 أشخاص لتشاجرهم بسلاح ناري في التجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس 4 أشخاص لتشاجرهم بسلاح ناري في التجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، حبس 4 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التشاجر باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش"؛ بسبب قيام أحد طرفي المشاجرة بإلقاء القمامة أمام الفيلا محل حراسة الطرف الثاني بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس.

البداية كانت بتلقي مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بمنطقة النرجس بدائرة القسم، وبعد انتقال قوة أمنية لفحص البلاغ تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول شخصين حراس إحدى الفيلات بدائرة القسم، وطرف ثان شخصين حراس إحدى الفيلات المجاورة بذات المنطقة بدائرة القسم.

وذلك بسبب قيام الطرف الأول بإلقاء قمامة أمام الفيلا محل حراسة الطرف الثانى، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها أحد الأشخاص بالطرف الأول بإطلاق عيار خرطوش في الهواء من فرد خرطوش كان بحوزته "دون إصابات".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحد الأشخاص من الطرف الأول فرد خرطوش، 3 طلقات من ذات العيار والمُستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهه المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.