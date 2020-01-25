مصر | في عيد الشرطة.. مدير أمن الجيزة يوزع الورود على المواطنين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عيد الشرطة.. مدير أمن الجيزة يوزع الورود على المواطنين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وزع اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، الورود والشيكولاته على المواطنين، تزامنًا مع الاحتفالات بعيد الشرطة الـ68.

وبدأت جولة مدير أمن الجيزة، بتوزيع الورود والشيكولاتة على المواطنين بميدان الجلاء، وميدان مصطفي محمود، ثم توجه إلى ميدان الحصري، رفقة عددًا من القيادات الأمنية بالقطاع.

وأكد مدير أمن الجيزة على حسن معاملة المواطنين، وتلبية مطالبهم، وجاء ذلك لتوطيد العلاقة بين الشرطة والمواطنين.