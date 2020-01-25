مصر | الإدارية العليا تعيد طالب شرطة مفصول للدراسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإدارية العليا تعيد طالب شرطة مفصول للدراسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التعليم"، قرار فصل طالب بالفرقة الثالثة بأكاديمية الشرطة لعام ٢٠١٤، وقضت بعودته للدراسة مرة أخرى.

وأكدت المحكمة انتفاء الدليل الذي يفيد صحة ما نُسب للطالب من فقدانه لشرط حسن السمعة، وهو من الشروط الجوهرية للقبول والاستمرار بالكلية، كما خلت الأوراق ما يفيد أن هناك ثمة ما يشوب سلوك الطاعن طيلة مدة دراسته بالكلية والتي تجاوزت السنتين، ومن ثم يكون قرار فصل الطالب غير موافق صحيح القانون.

ورأت المحكمة توافر ركن الاستعجال بالقضية لما يترتب على تنفيذ قرار فصله من نتائج يتعذر تداركها، تتمثل في حرمان الطالب من اللحاق بركب زملائه وهو ما يؤثر على مستقبله الوظيفي، ومن ثم أوقفت المحكمة تنفيذ قرار فصله، وقضت بعودة الطاعن لاستكمال دراسته بالفرقة الثالثة بكلية الشرطة.