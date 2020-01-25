أخبار مصر | "صحة البرلمان" تطالب باستعدادات قصوى لمواجهة ڤيروس الكرونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صحة البرلمان" تطالب باستعدادات قصوى لمواجهة ڤيروس الكرونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن فيروس الكرونا يظهر كل عام في بلاد الخارج، ليس في مصر، لذلك تجنبًا بدخوله يجب اتخاذ جميع الاستعدادات التي من شأنها تمنع دخوله إلى مصر والمحافظة على صحه المواطنين.

وطالب "العماري" في تصريح لبوابة "الخليج 365"، برفع درجة الاستعداد القصوى، ومناظرة القادمين من الدول التي ظهر بها المرض، والكشف عليهم جيدًا، والعزل الفوري لأي حالة يشتبه في إصابتها بالڤيروس، والإبلاغ عن أي حالة يشتبه فيها، وتجهيز أقسام العزل بالمستشفيات، حتى لا نتفاجئ بظهور بأي حالة يظهر عليها علامات المرض.

وأرسلت وزارة الصحة، خطابًا إلى مديريات الشئون الصحية على مستوى الجمهورية، ضمن خطتها لرفع درجة الاستعداد والجاهزية، تزامنًا مع ظهور فيروس كورونا المستجد (nCov2019)؛ لمنع دخول المرض إلى البلاد، والاكتشاف المبكر لأي حالة مشتبه بها.

وقالت الوزارة في خطابها الذي حمل إشارة "هام للغاية"، إن فيروس كورونا المستجد، هو نوع جديد من فيروسات الكورونا التي لم يعرفها الإنسان من قبل، وبدأ في الظهور آواخر 2019 بالصين، ولا يُعرف حتى الآن الكثير عن كيفية الإصابة في هذا الفيروس.

