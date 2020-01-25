أخبار مصر | وزير النقل يوجه برفع كفاءة الأرصفة البحرية بميناء بورتوفيق (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يوجه برفع كفاءة الأرصفة البحرية بميناء بورتوفيق (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل، ميناء بورتوفيق البحرى، والأرصفة والساحات والصالات والقاطرات والوحدات البحرية العاملة بالميناء.

ووجه الوزير بتنفيذ أعمال تكريك وتعميق الرصيف الشمالي لزيادة الغاطس لاستيعاب السفن ذات الحمولات الكبيرة وكذلك دراسة الجدوى لتطوير الرصيف الجنوبي بطول 330 متر والساحات الخلفية ومدى الاستفادة الاقتصادية التى تعود على الهيئة من أعمال التطوير.

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كما طالب بمراجعة الأعمال الهندسية لأعمال تطوير ورفع كفاءة برج المراقبة بالميناء وتزويدها بالأجهزة المناسبة لتجميع البيانات وتحليلها وعرضها على المسئولين؛ لاتخاذ القرار المناسب وتزويدها بما يلزم من مكاتب وغرف للإعاشة وخدمات للعاملين والاهتمام بالعنصر البشرى.

كما تفقد الوزير بعض الوحدات البحرية العاملة بالميناء، حيث انضم للميناء احدث الوحدات البحرية المكونة من القاطرات ولنشات الرباط ولنشات الإرشاد لتقديم خدمات القطر والإرشاد لموانئ الأدبية والسخنة والزيتيات فضلا عن ميناء بورتوفيق بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات للسفن العابرة من والى قناة السويس وداخل نطاق موانئ السويس.

جاءت الجولة لبحث مشروعات تطوير الميناء وإمكانية تشغيل الميناء بكامل طاقته واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم كافة المشروعات الاستثمارية وفى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل بتطوير قطاع النقل البحري؛ لتعظيم الاستفادة منه فى دعم الاقتصاد القومي.