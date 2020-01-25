أخبار مصر | مدير مستشفى العباسية السابق: قوانين الإدمان في حاجة إلى تعديل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير مستشفى العباسية السابق: قوانين الإدمان في حاجة إلى تعديل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور جمال عبد العظيم المدير السابق لمستشفى العباسية للصحة النفسية، إن قوانين الإدمان في مصر تقضي بضرورة موافقة مريض الإدمان على العلاج عن طريق توقيع كتابي أثناء دخوله المستشفي.

وأضاف المدير السابق، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365" أن القوانين تسمح للمريض بالخروج في الوقت الذي يريده، مؤكدا أن إرادة المدمن تكون ضعيفة ولا يدرك خطورة ما يمارسه لذا في الغالب لا يسعى إلى العلاج.

وأوضح عبد العظيم، أن القوانين بالفعل بحاجة إلى تعديل حتى يتمكن الأهالي من إدخال أبنائهم إلى المستشفيات الحكومية؛ لتلقي العلاج.