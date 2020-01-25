أخبار مصر | لليوم الرابع.. بانوراما الأزهر تجذب رواد معرض الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لليوم الرابع.. بانوراما الأزهر تجذب رواد معرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد جناح الأزهر الشريف، لليوم الرابع على التوالي، إقبالا كبيرًا من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ للمشاركة في الفعاليات المتنوعة التي يقدمها للزوار.

ومن ضمن الفاعليات عروض بانوراما الأزهر، التي جذبت اهتمام الكثيرين، نظرًا لعرضها كما كبيرا من المعلومات القيمة والموثقة عن تاريخ الأزهر، جامعًا وجامعة، وعن علمائه الأجلاء وسيرهم منذ إنشائه، وكيف يحظى الأزهر بهذه المكانة السامية بين المؤسسات الإسلامية، وأنه المرجعية الإسلامية الأولى بالعالم بمواقفه المختلفة والمشرفة.

وتعرض "بانوراما الأزهر" تراث الأزهر بما فيه من عراقة وحضارة، من خلال رحلة تخيلية تمتد لأكثر من ألف عام، حيث تشمل عدة محاور؛ فى مقدمتها محور توثيق تاريخ الأزهر من خلال مواقفه المشرفة، ومحور توثيق السير الذاتية لشيوخ الأزهر ومؤلفاتهم وإنجازاتهم عبر السنين، ومحور توثيق التراث المعماري للجامع الأزهر والمعاهد الدينية العريقة.

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بالإضافة إلى توثيق الذاكرة الصحفية لكل ما نشر عن الأزهر الشريف، ويتم نشر هذه المعلومات باللغات الثلاث العربية والانجليزية والفرنسية.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.