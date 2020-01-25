أخبار مصر | مدير سابق بإدمان العباسية: "الصحة" تفتح المجال لغير المتخصصين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير سابق بإدمان العباسية: "الصحة" تفتح المجال لغير المتخصصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور عبد الرحمن حماد مدير وحدة الإدمان بمستشفى العباسية سابقا، أن قوانين علاج الإدمان في مصر بحاجة إلى تعديل، حيث ينص القانون على أن المدمن يجب أن يوقع بالموافقة في أثناء دخوله المستشفى الحكومي، مما يتنافى مع طبيعة مرض الإدمان من الأساس والذي يكون في بعض الأحيان المدمن فاقد السيطرة على نفسه.

وأوضح حماد في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365" أن هذه الثغرة القانونية تفتح المجال أمام الأماكن العلاجية غير المرخصة والتي تقوم في الأساس تحت إشراف مدمنين سابقين، حيث يلجأ أهالي المدمنين إلى تلك الأماكن التي تتوفر فيها خدمات شحن المرضى رغمًا عن إرادتهم والتي تكون تكلفتها أقل من المستشفيات الخاصة الخاضعة للإشراف الطبي.

كما أشار إلى أن وزارة الصحة تضع عراقيل للأطباء لإنشاء مراكز علاجية أبرزها ترخيص العلاج الحر والذي يشترط أن تقام المصحة على مبنى إداري وهو أضعاف ثمن المبنى السكني، ويفتح المجال أمام المراكز غير المرخصة.

وأوضح حماد، أن صندوق مكافحة الإدمان ناقش مؤخرًا قانون؛ لتسهيل إجراءات العلاج الخاصة ولكن لم يتم اعتماده حتى الآن.