أخبار مصر | "محلية البرلمان": نحتاج لتعديل قانوني تقنين الأراضي والتصالح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محلية البرلمان": نحتاج لتعديل قانوني تقنين الأراضي والتصالح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت بتعديل بعض مواد القانون 144 الخاص بتقنين الأراضي، مشيرًا إلى أن الكثير من النواب قدموا عددا من طلبات الإحاطة ومشروعات القوانين؛ لتعديل بعض المواد؛ لكي تخدم القانون وتحقق الهدف منه.

وأضاف في تصريح خاص إلى "الخليج 365" أن قانون التصالح في مخالفات البناء كذلك يحتاج إلي بعض التعديلات، مشيرًا إلى أن هذين القانونين من أهم القوانين التي تحتاج إلي تعديل في بعض المواد.

وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن القوانين الخاصة بالإجراءات الجنائية والعقابية والتي تحتاج إلي ثورة تشريعية وتغيير، من اختصاص المستشار بهاء أبو شقة بصفته رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان، وبصفته رجل ضليع في القانون الدستوري، متابعا: فهو أكثر إدراكا لهذه القوانين لممارسته لها في حياته اليومية وسيكون تغييرها لصالح المواطنين ودعم الدولة في نفس الوقت.