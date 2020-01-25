أخبار مصر | وزير الدعوة السعودي يرأس وفد بلاده في مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدعوة السعودي يرأس وفد بلاده في مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وفد المملكة العربية السعودية، إلى أعمال مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية، الذي ينظمه الأزهر بالقاهرة، برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي يومي الاثنين والثلاثاء وبمشاركة نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم .

وتأتي مشاركة آل الشيخ بالمؤتمر تلبية لدعوة كريمة من فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، حيث يلقي كلمة في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يناقش 6 قضايا رئيسة، منها ما يتعلق بقضية تجديد العلوم الإسلامية، وكيفية إعداد داعية إسلامي واعٍ، وآليات تجديد الخطاب الديني، وعلوم اللغة والقرآن والسنة وأصول الفقه والكلام والعقيدة والفلسفة.

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جدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى تجديد الخطاب الديني، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي علقت بأذهان البعض، فضلاً عن تحصين الشباب من أفكار التنظيمات المتطرفة كما يهدف أيضاً إلى ترشيد الوعي ومقاومة تيارات الغلو والإرهاب، وتحرير مفهوم الخطاب الديني، وتصحيح المفاهيم المغلوطة في أذهان كثير من الناس.

وتركز المحاور الرئيسة للمؤتمر على أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي.

وتناقش محاور المؤتمر شروط التجديد ودواعيه وضوابطه، والأحكام الشرعية بين الثابت والمتغير، والمؤسسات المعنية ودورها في التجديد، وعرض مظاهر التجديد التي قام بها الأزهر قديمًا وحديثًا.