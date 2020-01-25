أخبار مصر | غدا.. شعبة الهندسة المدنية تعقد عموميتها العادية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. شعبة الهندسة المدنية تعقد عموميتها العادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد شعبة الهندسة المدنية، عموميتها العادية غدا الأحد في تمام الرابعة عصرًا بقاعة عثمان أحمد عثمان بالنقابة العامة للمهندسين، لعرض ما تم إنجازه خلال عام وطرح ما يمكن تقديمه خلال المرحلة القادمة.

وأشار المهندس أحمد رمزي رئيس الشعبة المدنية بالنقابة إلى تنظيم ندوة هامة غدا بعنوان "عقود تنفيذ الأعمال ونماذج الاتحاد الدولي" للمهندسين الاستشاريين - الفيديك وذلك بعد الانعقاد الأول للجمعية العمومية يحاضر فيها الأستاذ الدكتور محمد سماحة "المحكم الدولي" والأستاذ الدكتور رؤوف درويش استشاري إدارة العقود وذلك في تمام الساعة الرابعة والربع.

ولفت رمزي إلى أن تنظيم الندوة جاء من منطلق الحفاظ على وقت أعضاء الشعبة ليعود عليهم بالفائدة خلال الفترة ما بين الانعقاد الأول والثاني للشعبة.

جدير بالذكر أن النقابة العامة للمهندسين ستعقد الجمعيات العمومية للشعب في الفترة من الأحد 26 يناير إلى الأربعاء 29 يناير ويكون موعد الانعقاد الأول صحيحا إذا حضر ربع الأعضاء وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يتم تأجيل الاجتماع ساعتين ويتم الانعقاد بحضور خمسون عضوا طبقا للقانون رقم 66 لسنة 1974 وفي حال عدم اكتمال الانعقاد الثاني يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين.