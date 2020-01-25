أخبار مصر | 5 مبادرات من القوى العاملة لحماية العاملين (تعرف عليها)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مبادرات من القوى العاملة لحماية العاملين (تعرف عليها) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل وزارة القوى العاملة، جهودها للحفاظ على العاملين داخل المنشآت الحيوية، بهدف حمايتهم من المخاطر وتوعيتهم بالسلامة والصحة المهنية، لذلك أطلقت الوزارة العديد من المبادرات.

وتعرض بوابة الخليج 365، أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة القوى العاملة لحماية العاملين داخل المنشآت من الإصابات والحوادث، وتعرفيهم بقوانين العمل والسلامة والصحة المهنية، وكيفية مواجهة الكوارث.

1.مبادرة "اعرف واحمي نفسك"

تهدف المبادرة، إلى التعريف بمخاطر بيئة العمل، وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها والتعامل مع خطة الطوارئ، وتقليل الحوادث والإصابات، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.

ووصلت المبادرة إلى آخر محطاتها بمحافظة أسوان، حيث ألقت الكيميائية سهير الليثي مدير عام الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بوزارة القوي العاملة، ندوة حول تشريعات السلامة والصحة المهنية، وخطة الطوارئ والتحقيق في الحوادث، للعاملين بشركة "كيما" للصناعات الكيماوية المصرية، بالإضافة إلى العديد من المحافظات وعلى رأسهم القاهرة والدقهلية والبحر الأحمر.

2.مبادرة "مصر بكم أجمل"

توفر فرص عمل لمتحدي الإعاقة طبقًا لنوع الإعاقة، وتدريب وتأهيل هذه الفئة لمشاركتهم في سوق العمل، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب الخاص بالوزارة.

Advertisements

3.مبادرة "مصر أمانة بين إيديك"

استهدفت توعية مليون عامل يعملون في 65 ألف منشأة تقريبا، بالمخاطر والمشاكل التي تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج، ويقوم بتمويلها صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة، لتنمية الموارد البشرية في المناطق الصناعية "كثيفة العمالة" على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال رفع الوعي لدى أطراف العملية الاجتماعية "العمال وأصحاب الأعمال والحكومة".

4.مبادرة "مراكب النجاة"

أطلقت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ووزارة التضامن الاجتماعي، مبادرة "مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية والتصدي لهذه الظاهرة توعية المواطنين بخطورتها.

5.مبادرة "مهنتك مستقبلك"

في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية الأسر الأكثر احتياجا، أطلقت وزارة القوى العاملة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهني من خلال وحدات متنقلة للتدريب الجنسين على بعض المهن، بهدف الخروج عن فكر التدريب النمطي الروتيني الذي يؤدي إلى عزوف الشباب عنه.

وتجوب الوحدات المتنقلة داخل القرى والمحافظات والنجوع، لتدريب الشباب على مهن الخياطة والتطريز للسيدات، والسباكة والكهرباء وصيانة المحمول للشباب، حيث تقوم الوزارة في نهاية كل دورة بإعطاء ماكينة خياطة وحقيبة معدات للمتفوقين، لممارسة مهام عملهم دون أي معوقات.