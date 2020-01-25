أخبار مصر | "شهرًا من الإنجاز".. فيديو لوزارة التضامن على صفحتها الرسمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شهرًا من الإنجاز".. فيديو لوزارة التضامن على صفحتها الرسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت وزارة التضامن الاجتماعي، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو كشفت فيه عن إنجازات الوزرة خلال شهر، منذ تعيينها وزيرًا للتضامن في ديسمبر الماضي، والذي جاء بعنوان "شهرًا على الإنجازات".

وتنشر "الخليج 365" أهم النقاط في حصاد أول شهر للوزيرة في منصبها الجديد، وفقًا للفيديو.

إطلاق حملة إنقاذ المشردين بمرافقه الوحدات المتنقلة لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى.

تدريب العاملين الجدد التابعين لبرنامج بلا مأوى. فريق أطفال بلا مأوى ينقذ طفلين من المنوفية وبني سويف. إنقاذ طفلة الشرقية وتوفير مأوي أمن ورعاية لها. توفير الرعاية الصحية والإجتماعية لمسن بلا مأوى. توفير مرافق وتحمل نفقات انتقال الطالب الكفيف من المنزل للجامعة. إنقاذ رجل يقيم داخل صندوق حديدي وتوفير كافة الرعاية له. إنقاذ مسنة تعيش على رصيف مترو باب الشعرية منذ 4 سنوات.



إنقاذ فتاة عشرينية تفترش الرصيف وإيداعها بدار استضافة المرأة. إنقاذ مسن من خلف ساتر ترابي لكوبري تحت الإنشاء بحلوان وإعادته لأهله. فريق التدخل السريع ينقذ مسنا وينقله لدار رعايه بالمنصورة. توجيه الدعم للطفلة زهرة المصابه بمتلازمة داون تعرضت للتحرش. افتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية والأسر المنتجة. توقيع بروتوكول تعاون لتنميه وتطوير حي روضة السيدة. Advertisements تتويج فيلم الوزارة "ست الحبايب" بجائزه الجمهور بمهرجان يوسف شاهين. استعراض خطة عمل الوزارة لعام 2020. تكليف الدفعة 94 من خريجي الجامعات لأداء الخدمة العامة.



الإعلان عن بدء تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد. استقبال رئيس الاتحاد المصري للتطوع والإعلان عن قرب الانتهاء من تأسيس شبكة مصرية للتطوع. المشاركة في مؤتمر المبادرات الشبابية باستخدام تكنولوجيا المعلومات وعلاقتها بدحر الإرهاب. زيارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومتابعة أهم نتائجه. المشاركة في المبادرة الرئاسية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية. لقاء الوزيرة بوزير التربية والتعليم لمناقشة عدد من القضايا المشتركة. الاجتماع مع مديري مديريات التضامن وقيادات الوزارة لاستعراض خطة عمل الوزارة.



استعراض خطة عمل الوزارة من يناير 2020 حتى يونيو 2021 أمام لجنة التضامن بمجلس النواب. استعراض نتائج معرض ديارنا بمبيعاته بلغت 8.6 مليون جنيه. إطلاق مبادرة 'فرصة' وفتح معرض الأسر المنتجة.



تخصيص 15 مليون جنيه لإتاحة فرص التمكين الاقتصادي وافتتاح مركز لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.



زيارة محافظة البحيرة ضمن فاعليات برنامج مراكب النجاة لمكافحة الهجرة غير الشرعية. تخصيص 20 مليون جنيه كدفعة أولى للتمكين الاقتصادي للرجال والنساء في البحيرة. استقبال وفد المديرين التنفذيين للبنك الدولي ومرافقتهم في جولة بالوحدة الاجتماعية الكوبانية بأسوان. إطلاع وفد البنك الدولي على إجراءات وخطوات العمل في برنامج تكافل وكرامة ودمج برامج الدعم النقدي. الاجتماع مع وزير الاتصالات لميكنة وتطوير البرامج المتعدده التي تقدمها الوزارة لشرائح المجتمع المختلفة.

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