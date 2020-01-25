شكرا لقرائتكم خبر عن بالورود.. محافظ السويس يهنئ القيادات الأمنية بعيد الشرطة الـ68 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، بجولة تفقدية رفقة اللواء طارق عبدالعظيم، السكرتير العام للمحافظة، وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد، لتقديم التهنئة للواء رجب عبدالعال، مدير الأمن، والقيادات الامنية وافراد الشرطة المتواجدين بشوارع وميادين المحافظة بمناسبة عيد الشرطة الـ 68.

وأكد المحافظ الدور البطولي لرجال الشرطة في حفظ الامن والامان واستقرار المجتمع، وقام المحافظ بتوزيع الورود على القيادات الأمنية.

محافظ السويس يهنئ القيادات الامنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 68 ويتبادل الورود معهم