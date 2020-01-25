شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تمنح السيسي وسام «سانت جورج» تقديرًا لجهوده في صُنع السلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منح مهرجان دار أوبرا دريسدن «زيمبر أوبر» بمدينة دريسدن الألمانية وسام «سانت جورج» هذا العام للرئيس عبدالفتاح السيسي، تقديرا لجهوده في صنع السلام بشمال أفريقيا، وريادته كرجل دولة يحمل الأمل في القارة الأفريقية بأكملها، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية.

وأعلن الاتحاد المنظم للمهرجان أن وفدًا سيسلم الرئيس السيسي الجائزة في فئة السياسة والثقافة، الأحد، بالقاهرة.

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وذكر الاتحاد «أنه يتم بذلك تكريم رجل دولة حامل للأمل ومشجع لقارة بأكملها»، مشيدًا بجهود الرئيس السيسي في مد جسور متميزة وصنع السلام في منطقة شمال أفريقيا المتسمة بأزمات صعبة، موضحًا أن الرئيس السيسي يبحث عن الحوار مع كل الأطراف، ويعتبر مرساة للناس وآمالهم.

وعلق هانز يواخيم فري، المدير الفني لـ«أوبرا زيمبر»، في تصريحات لإذاعة وسط ألمانيا بولاية سكسونيا، عن قرار اختيار الرئيس السيسي لهذه الجائزة الرفيعة، قائلًا: «لدينا على وسام (سانت جورج) عبارة (ضد التيار)، هذا يعني أننا نتخذ قرارات مهمة للغاية للتطور المستقبلي»، مضيفًا أن هناك رغبة في بناء جسور ثقافية لخلق لغة وسطية بين المناطق عبر الثقافة.

يُذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حصل على هذا الوسام عام 2009، وكذلك نظيره الروماني، كلاوس يوهانيس، عام 2017.

ووسام «سانت جورج» نسخة مقلدة من دلاية من عصر الباروك مرسوم عليها القديس جورج، كقاتل حيوان التنين، معلنا انتصار الخير على الشر، وتوجد الدلاية الأصلية في متحف «القبو الأخضر» بمدينة دريسدن الألمانية.