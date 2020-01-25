شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج المستندات الشرطية بالمجان للمواطنين بمناسبة عيد الشرطة الـ68 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استخرجت وزارة الداخلية المستندات الشرطية بدون رسوم من (إدارات المرور – إدارات تصاريح العمل – إدارات الجنسية والهجرة – إدارات الإحوال المدنية) بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لأول عشرة من المواطنين المتقدمين لإستخراج تلك الوثائق فى ضوء مشاركة وزارة الداخلية كافة أطياف الشعب الاحتفال بعيد الشرطة لعام 2020 ، وانطلاقاً من إستراتيجية الوزارة التى تستهدف تفعيل معطيات التواصل المجتمعى مع كافة شرائح المجتمع .
ولقي ذلك استحسان المواطنين وعبروا عن إمتنانهم لهيئة الشرطة لما تقدمه من خدمات للمواطنين، وقاموا بتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة لهم.
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