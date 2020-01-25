شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة عيد الشرطة.. استخراج مستندات شرطية بالمجان لعدد من المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، السبت، باستخراج المستندات الشرطية بالمجان للمواطنين، بمناسبة عيد الشرطة الـ68.

وجرى استخراج المستندات الشرطية دون رسوم من «إدارات المرور، إدارات تصاريح العمل، إدارات الجنسية والهجرة، إدارات الأحوال المدنية»، بكافة مديريات الأمن لأول 10 مواطنين متقدمين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

وذكر بيان أمني أن «ذلك لاقى استحسان المواطنين، وعبروا عن امتنانهم لهيئة الشرطة لما تقدمه من خدمات للمواطنين، وقاموا بتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة العيد الـ68».