شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة ومجازاة.. جولة مفاجئة لرئيس «السكة الحديد» بخط القاهرة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، مواقع التشغيل بمشروع كهربة إشارات «القاهرة/ الاسكندرية» في المسافة من إيتاى البارود وحتى محطة دمنهور، في اطار جولاته الميدانية.

وتابع رئيس الهيئة أعمال شركة «تالس» الأسبانية المنفذة لمشروع كهربة إشارات الخط من القاهرة للاسكندرية بمحطتى صفط الحرية ودنشال، حيث تم إنهاء أعمال البرج الثانوى بمحطة صفط الحرية، وانشاء كشك مزلقان صفط الحرية.

ونبه «رسلان» على ضرورة رفع مبانى المحطة الخشبية القديمة وكذا ازالة الاكشاك العشوائية الموجودة بالمحطة وناقش ملاحظ بلوك التشغيل على لائحة سلامة التشغيل.

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ووجه «رسلان» بالتحقيق مع الفنيين ومهندس الصيانة الوردية بمحطة الاسكندرية، والمسؤولين عن الاستعداد بعربات قطار ٩٠٤، لوجود عارض بفرامل العربة الأولى من تركيب القطار أثناء مروره من محطة صفط الحرية.

وتوجه «رسلان» إلى محطة دنشال متفقدا أعمال تجديد ورفع التحاويل بحوش المحطة والتى تتم ضمن أعمال مشروع تطوير احواش المحطات وكهربة الاشارات في المسافة بين محطتى ايتاى البارود ودمنهور، واطمان على انتظام أجهزة الاشارات والاتصالات ببلوك التشغيل.

وأكد رئيس الهيئة على العاملين بالبلوك بضرورة تنفيذ تعليمات التشغيل وفقا للائحة سلامة التشغيل، وقرر صرف حافر فورى لملاحظ بلوك محطة دنشال ليقظته ومتابعته للقطارات اثناء مرورها بحوش محطة دنشال.

وتابع «رسلان» التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي من شأنها تأمين منشآت الهيئة وتبصرة العاملين بما يجب عليهم القيام به في تلك المواقف وكيفية التعامل حال حدوث أي طارئ.