شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد مديرة مدرسة ثانوية بالإسكندرية للتحقيق في «تعديها على طالب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، استبعاد مديرة مدرسة العباسية الثانوية بنين، التابعة لإدارة وسط التعليمية، من مهام منصبها لحين انتهاء التحقيقات في واقعة تعديها على أحد الطلاب.

وجرى تشكيل لجنة من إدارات الاتصال السياسي والتعليم العام والأمن بمديرية التربية والتعليم والشؤون القانونية لتنفيذ تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتحقيق مع مديرة المدرسة في واقعة اتهامها بالتعدي على طالب، بدعوى قيامه بمهاجمتها وسبها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».