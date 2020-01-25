شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران» تطلب مراقبة الرحلات القادمة من تركيا ودبي وقطر لمنع «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر بديوان عام وزارة الطيران أن الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، طلب من طواقم الحجر الصحي التابعين لوزارة الصحة والإسكان والمتواجدين بمطار القاهرة الدولى والمطارات المصرية الدولية التي تستقبل رحلات خارجية، ضرورة مراقبة كافة القادمين للبلاد للحد من دخول فيروس كورونا.

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وشمل طلبه أن تتم مراقبة القادمين ليس من الصين فقط، بل أيضا من الرحلات القادمة من دبي وتركيا وقطر، لأن هذه البلدان محطات ترانزيت لمئات الرحلات الدولية.

وكشفت المصادر أن وزارة الصحة بدأت في الاستعانة بأجهزة الماسحات الحرارية في المطارات لمنع دخول أي حالة مصابة إلى للبلاد.

وكشفت أنه سيتم فحص درجة حرارة الوافدين، مؤكدة أنه إذا ثبت ارتفاع درجة حرارة أي وافد، سيتم عزله وإخضاعه للفحص الخاص بالفيروس لتحديد وضعه الصحي. وقالت إن هذه الإجراءات تم بدء تطبيقها في مطارات القاهرة الدولي وشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب.