شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية «خيمة» تسكن معرض الكتاب.. مقتطفات من ثقافة البشارية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط أجواء البيع والشراء، والكرنفالات الاحتفالية بالحدث الثقافي الأكبر في القاهرة، لا يمكن الحصول بسهولة على قسط من الراحة والهدوء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في جولته الـ51، بيد ان هناك ركن خاص من المعرض يمكن أن يمنح الجمهور بعض السكينة، في أقصى اليسار بالقرب من مسرح المعرض، تقبع خيمة تراثية بسيطة، بسطت من الخوص والخيوط، تزينها أعمال يدوية مزركشة ساحرة، وتتوسطها أحطاب ورماد تشي بنيران بدائية كانت مشتعلة من فترة.

هنا خيمة مقتطعة من المشهد المحلي الطبيعي لمساكن أهالي قبائل البشارية بمثلث حلايب وشلاتين، قطعت أميال طويلة لتستقر على أراضي معرض القاهرة الدولي للكتاب ممثلة عن الثقافة المحلية لحلايب وشلاتين، وتراثها ومفرداتها ليتعرف عليها أبناء العاصمة والمحافظات الشمالية.

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يجلس حسين مرعي البشاري، رئيس مجلس إدارة عائلات البشارية بالقاهرة، في أحد أركان الخيمة بزيه المميز، يستقبل الجمهور بابتسامة واسعة، ويجيب عن تساؤلات الجمهور بصدر رحب حول مفردات المعيشة في حلايب وشلاتين وماهية الخيمة وكيفية صنعها، حيث يؤكد مرعي ان عرض الخيمة البشارية في معرض الكتاب تقليد قديم، يحرص أفراد القبيلة لإيصال أصواتهم للقاهرة فيقول :«الغالبية، ماتعرفش عن ثقافة البشارية شيء، رغم أنهم حراس الحدود والبشارية لديها نظام اقتصادي متكامل وعندنا تراث العالم كله عاوز يعرف عنه».

يؤكد مرعي على ذلك أن ردود أفعال جمهور المعرض شديدة الإيجابية على مفردات الثقافة البشارية المعروضة فيقول: «ردود الأفعال ديما جميلة، وفي ترحيب من الجمهور بالزي والتراث، والحب دا بيشجعنا نيجي المعرض كل سنة»، ومن بين المفردات المعروضة، تحرص خيمة البشارية على عرض وجبات من الطبيعة في مثلث حلايب وشلاتين، ومنها وجبات الحم المحضر على الجمر المشتعل وأحجار البازالت والقهوة المحضرة على طريقة حلايب وتعرف باسم«الجبنة»، إضافة إلى بعض الفتات عن اللهجة المحلية للمنطقة.

رغم ذلك يتمنى مرعي أن تتخطى معرفة جمهور المحافظات بثقافة حلايب وشلاتين حدود التعرف على مفردات بسيطة أثناء المعرض، بل يصل لتنظيم رحلات للشباب من المحافظات المختلفة لمثلث حلايب للتعرف عن قرب على الثقافة المحلية فيقول: «أتمنى يعرف الشباب إخوانهم من البشارية عايشين إزاي، ويشوفوا تراثهم، لأن دا هيدعم الروابط بين الجنوب والمحافظات الشمالية لأننا شعب واحد وكلنا مصريين».