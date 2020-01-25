شكرا لقرائتكم خبر عن نائلة فاروق رئيسية قطاع التليفزيون: لن يضار أحد من العاملين في مستحقاته المادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نائلة فاروق، رئيس قطاع التليفزيون المصري، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «لدينا 2 فضائية مصرية أحدهما متوجهة لأمريكا وأخرى الفضائية المصرية الموجهة إلى أفريقيا والوطن العربي وأوروبا».

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وأضافت: «نحن في ظل تطوير القنوات الفضائية، والفضائية المصرية تحديدا لها دور كبير في توصيل الرسالة الإعلامية لمصر داخليا وخارجيا، وهناك مؤامرات تحاك ضد مصر من الإعلام الخارجي، ونحن نريد تقوية الاعلام الموجهة خارج مصر، ولذالك سوف يتم تطوير الفضائية الأولى، والفضائية الثانية سوف يتم زيادة ترددات الفضائية المصرية 2من امريكا فقط إلى امريكا والوطن العربي معها ايضا».

وتابعت: «إيمانا منا بأبناء الفضائية المصرية أعطينا لهم استديو«1» بكل امكانياته سواء من ديكورات وأعطينا لهم استديو 27 ايضا حتى يقدموا برامج خاصة بالفضائية المصرية، حيث أن جميع البرامج المقدمة على الفضائية المصرية الأولى هم من صنع العاملين في الفضائية، وتقرر إنتاج برامج خاصة بهم، وأن فقرات الضم مع القنوات الاخري في التليفزيون لا تتم سوي في نشرات الاخبار فقط، وباقي البرامج سوف تكون من افكارهم ومن صنع ايديهم، وطالبت منهم عمل فريق عمل يقدم ويختار افكار تتناسب مع الفضائية المصرية، والمهم التركيز على محتوى الرسالة الإعلامية. وأضافت رئيسة التليفزيون، أنه لن يضار احد من العاملين في مستحقاته المادية، ولا يوجد تسريح عمالة في المبنى».

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام اكدت في بيان لها بأن ما تردد حول التنازل عن تردد القناة الفضائية المصرية لصالح شركة لتطوير البرامج بالقناة هو أمر عار تماما عن الصحة وأن القناة هي إحدي أدوات القوة الناعمة للإعلام الوطني وتستهدف الجمهور داخل مصر وخارجها ولا يمكن التنازل عنها لأية جهة.