شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يستقبل خبيرة إدارة مواقع التراث ويناقش ملف إدراج أديرة وادي النطرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، كتري لستزين، الخبيرة في إدارة مواقع التراث العالمي، ولجنة الايكروم التابعة لليونسكو، ومقرها الإقليمي في الشارقة، وذلك لمناقشة آليات العمل لتقديم الدعم الفني لإعداد واستكمال ملف ادراج أديرة وادي النطرون على قائمة مواقع التراث العالمي باليونيسكو.

وفي هذا الإطار من المقرر أن يلتقي وزير السياحة والآثار بالسفير ريموند بوندن، سفير مالطة الأسبق لدى اليونسكو، وخبير اليونسكو في مواقع التراث العالمي، والذي يزور مصر حاليًا.

وخلال اللقاء، ألقى وزير السياحة والآثار الضوء على أهمية أديرة وادي النطرون، حيث إنها تتميز بكونها اقدم الأديرة في المنطقة وأحد محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر ومزار لمئات الآلاف من السياح والأخوة المسيحيين لاسيما أنها مكان دفن الأنبا بيشوي الذي توفى في القرن الرابع الميلادي والبابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية السابق، كما تم أيضًا مناقشة بعض البنود المتعلقة باستكمال ملف ادراج أديرة وادي النطرون على قائمة التراث العالمي لليونسكو والمقرر تقديمه قريبًا.

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وأوضح السفير ماجد مصلح، المشرف العام على إدارة العلاقات الخارجية بالوزارة، أن المتخصصين والخبراء خلال الأيام الماضية قاموا بجولة تفقدية للأديرة، التقوا خلالها بالرهبان ومسؤولي المجلس الأعلى للآثار والمحافظة، كما تم عقد عدة جلسات نقاشية ومجموعات عمل مع فريق عمل اللجنة العلمية، الأثرية، التقنية التي سبق وتم تشكيلها بقرار من وزير السياحة والآثار لتجهيز الملف الخاص بأديرة وادي النطرون لتقديمه إلى منظمة اليونسكو لإدراجها على قائمة التراث العالمي المادي، والتي تضم آثاريين ومتخصصين من مختلف التخصصات ذات الصلة.

أكد ماجد مصلح أنه أثناء الجولة، أثنى الخبراء على الجهد المبذول من قبل الوزارة واللجنة في إعداد ملف إدراج أديرة وادي النطرون ضمن قائمة التراث العالمي باليونيسكو، لاسيما أنها تضم سلسلة من الأديرة والمنشآت المسيحية المقدسة منها دير الأنبا بيشوي والسريان ومقار والبراموس.

وفي سياق متصل، تقوم وزارة السياحة والآثار بدور رئيسي لتنشيط السياحة الثقافية لهذه الأديرة والتي تُعد من أهم وأقدم أنواع السياحة في مصر، وتقع ضمن محطات رحلة العائلة المقدسة.

جدير بالذكر أن لدى مصر 7 مواقع مسجلة على قائمة التراث العالمي، منها 6 مواقع أثرية، هي مدينة طيبة القديمة (الأقصر) ودير سانت كاترين بجنوب سيناء ومعابد النوبة من أبوسمبل إلى فيلة وجبانة ممفيس من منطقة أهرامات الجيزة إلى دهشور ومنطقة أبومينا بالإسكندرية والقاهرة التاريخية، بالإضافة إلى وموقع تراث طبيعي هو وادي الحيتان.