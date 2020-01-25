شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة» ينظم دوري لانى راجل بالتعاون مع الشباب والرياضة للمساواة بين الجنسين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق الاثنين القادم «دورى لانى رجل» لكرة القدم الخماسية الذي ينظمه المجلس القومى للمراة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خلال اجازة منتصف العام بمشاركة 108 فريق من جميع محافظات الجمهورية

ويهدف الدورى، الذي يأتى بالتعاون مع بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إلى تعديل السلوكيات المجتمعية السلبية تجاه المرأة من خلال تأهيل اكثر من 2000 شاب من اللاعبين الواعدين والمدربين والشباب من المتطوعين من المجتمع المدني والحكومة يحملون رسائل الحملة ويعملون على نشرها بكافة محافظات الجمهورية، ويحثون الشباب ليكونوا المحرك والداعم للمراة المصرية.

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و يتنافس خلال الدور التمهيدى للدورى 4 فرق من كل محافظة بواقع 108 فريق مقسمة إلى 27 مجموعة على مستوى جميع المحافظات يتاهل 27 فريق اصحاب المراكز الاولى برفقة أفضل 5 حصلوا على المركز الثانى

و سيتم تقسيم الفرق الـ 32 إلى 8 مجموعات نهائية في محافظات «القاهرة – الاسكندرية – دمياط – بورسعيد –الاسماعيلية – المنيا –اسيوط – اسوان»

ليتاهل بعد ذلك 8 فرق للمشاركة في الادوار النهائية التي ستقام في محافظة القاهرة بنظام خروج المغلوب .

ويحصل صاحب المركز الأول على كأس الدورى والميدالية الذهبية واصحاب المركز الثانى والثالث على ميداليات تذكارية .