شكرا لقرائتكم خبر عن «ماني» حاضر في جناح «السنغال» بمعرض الكتاب.. وموسيقى محلية باستقبال الجمهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

داخل صالة ٣ وسط صخب أجنحة الدول الأجنبية، يقف حبيب سك، شاب ثلاثيني داخل جناح السنغال، الدولة الضيف في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥١، يقوم بتوزيع منشور شديد التنسيق كتب باللغة العربية معلومات أساسية عن جمهورية السنغال، إذ يعمل ضمن ممثلين الدولة الضيف، مستغلا إجادته للغة العربية الفصيح للتواصل مع الجمهور، وعارضا مفردات الجناح على الزوار.

في أحد الأركان، تصدح موسيقى مميزة من مكبر صوت، يصفها حبيب بموسيقى «البلخ» أشهر ألوان الموسيقى المحلية بالسنغال، إضافة إلى أغنيات النجوم «يوسف لور» شديد الشعبية في الجمهورية، مؤكدا حرص الجناح على تقديم الثقافة المحلية السنغالية للزوار، إذ أن جمهور الزوار -كما يصف- يستهدفون معرفة مزيد عن المعلومات عن الثقافة والعادات والفلكلور المحلي بما فيه الموسيقى.

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يقول حبيب بعربية واضحة: «أنا سعيد للغاية بالمعرض، خاصة أن وضع السنغال كضيف شرف أتاح فرصة لنا كي نظهر ونشارك ثقافتنا المحلية وما يقدم علمائنا من كتب علمية وأدبية مميزة»، وفقا للشاب، لا يشعر الزوار العرب بالغربة داخل جناح السنغال، إذ بمجرد دخولهم يسألون عن لاعب الكرة ساديو ماني، زميل اللاعب محمد صلاح في فريق ليفربول وأفضل لاعبي أفريقيا للعام الماضي فيقول الشاب: «الجمهور يسأل عن أحوال ماني وعلاقته بصلاح، فهم زملاء فالجمهور المصري على علاقة وطيدة بالسنغال».

أما عن العروضات، المطبوعة، فيؤكد الشاب أن اغلب الكتب وضعت باللغة الفرنسية، اللغة الرسمية بالسنغال، ووتضمن كتب تاريخية وأدبية وعالمية وروايات وسياسة وكافة المجالات الأخرى، إضافة إلى قسم كبير باللغة العربية يتناول علوم اللغة والإسلاميات.

أما عن حسن التمثيل الأفريقي في المعرض الدولي، يرى حبيب أنه ضعيف نسبيا، مقارنة بحضور دول الخليج العربي، إلا أنه يؤكد أن الأمر لا يؤثر على زيارات الجناح.