شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومي للترجمة يعلن قائمة الأكثر مبيعًا في معرض الكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المركز القومي للترجمة عن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا خلال الأيام الأولى في معرض الكتاب. وتصدرت قائمة الأكثر مبيعًا الطبعة العربية من كتاب «تاريخ الفلسفة في الإسلام».

كما ضمت القائمة بالترتيب: «فلسفتي كيف تطورت»،«قصة الفيزياء»، «النسبية وطبيعة الزمكان»،«عوام وسلاطين»،«مفاهيم أساسية في الفيزياء»، «تاريخ شعبي للعالم»، «كيف تصبح باحثًا علميًا» ،«الجماهير والسلطة»، «التعقل»، «بانوراما الأفكار الفلسفية»، «مذكرات نابليون»، «هكذا تكلم زرادشت»، «مثنوي»، «العقل البيولوجي»، «تاريخ علم النفس»، «الكون والفساد»، «علم النفس الاجتماعي للجندر»، «علم الضحك»، «اللعب الذكي واللعب الذكية»، «كيف تجعل أبناءك يحبون الدراسة»، «صائد الغزلان»، «حياة الإسكندر»، «الوالدية ودعم السلوك الإيجابي، «التطور والأسئلة الكبرى»، «الإنسان هو المقياس»، ع«الم المصريين»، «حل المشكلات اليومية بالمنهج العلمي»، «ما الانفعال»،«مذكرات سجين»،«تشريح الفيلم»، «الانهيار الكبير»، «كيلوباترا سيرة ملكة»، «تاريخ البحر الأحمر من موسى إلى بونابرت».