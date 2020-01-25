شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد لوزارة المالية بتعديل اللائحة التنفيذية بقانون تنظيم التعاقدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عددها 13 تابع (أ) في 16 يناير 2020، قرار وزارة المالية رقم 28 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019. Advertisements وللإطلاع على بنود القرار: 13 تابع أ مومن (1) by Amany Hassan on Scribd

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