شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية ومدير الأمن يضعان الزهو على النصب التذكاري لشهداء الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لأول مرة منذ أن تم تعيين مديرالأمن من المنوفية يقوم اللواء محمد ناجى أباظة بارتداء بدلته الميرى في احتفالات عيد الشرطة أثناء توجهه برفقة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

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بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمعسكر قوات الأمن المركزي بمدينة قويسنا، احتفالاً بالذكرى الـ68 لعيد الشرطة، بحضور نائب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، حيث عزفت الموسيقي العسكرية سلام الشهيد والسلام الجمهوري.

من جانبه، قدم محافظ المنوفية التهنئة لكل رجال الشرطة بمناسبة الذكرى الـ68 لعيدهم، مؤكداً على أهمية دور رجال الشرطة في حفظ الأمن العام واستقرار البلاد، مشيداً بما يبذلونه من جهد وتضحيات لحماية الوطن، كما وجه المحافظ رسالة شكر وتقدير لأسر الشهداء الذين قدموا أغلى ما يملكون فداءً لوطننا الغالي، مؤكداً على أن مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل رفعة هذا الوطن.

و أشار مدير أمن المنوفية إلى أن جهاز الشرطة بكافة أفراده لن يألو جهداً في الحفاظ على وطننا الغالي، مؤكداً على أن رجال الشرطة على أتم استعداد بالتضحية بكل غالي ونفيس في سبيل حماية الوطن وسلامة أراضيه.