شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتبة فاطمة المعدول ضيف «القومي لثقافة الطفل» بمعرض الكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستمر المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، في تقديم نشاطه في ركن الأطفال بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته 51 لعام 2020، حيث تم، أمس الجمعة، عمل «لقاء مع كاتب» مع الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول، التي تحدثت عن تجربتها الكبيرة في عالم الأطفال، وأدار اللقاء الباحث أحمد عبدالعليم، وتم توقيع كتاب من أحدث إصدارات المركز بعنوان «سنابل الأمل» للدكتور موسى نجيب، ورسوم هشام السعيد، وأدار الحفل سالي كمال، وقدمت الكاتبة هجرة الصاوي، ورشة حكي.

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وقدمت الباحثة نيرمين أحمد ندوة للأطفال حول إدارة الأزمة وحل المشكلات، وقدم الباحث محمود حمزة ورشة حكي تاريخي.

وقدم فنانو المركز عددًا من ورش الفنون التشكيلية منها ورشة فنون فرعونية للفنانين شيماء مصطفى، وورشة جدارية فرعونية للفنان صفوت جودة، وورشة أورجامي للفنان مايكل ميشيل، وورشة فخار للفنان سيد فؤاد.

وفي ختام فقرات المركز القومي لثقافة الطفل تم عرض مسرحية «الفيل المتمرد» تأليف السيناريست وليد كمال، وألحان وائل عوض، وعرائس مؤمن ونس، وإخراج أحمد إسماعيل عبدالباقي، وقام بتحريك العرائس ميسرة خيري، حسن يحيى، أحمد جابر، محمد عادل.

الكاتبة فاطمة المعدول ضيف القومي لثقافة الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

الكاتبة فاطمة المعدول ضيف القومي لثقافة الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

الكاتبة فاطمة المعدول ضيف القومي لثقافة الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

الكاتبة فاطمة المعدول ضيف القومي لثقافة الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب