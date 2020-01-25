شكرا لقرائتكم خبر عن ثالث أيام معرض الكتاب.. «الموسيقى العسكرية» في استقبال الزوار وإقبال كبير على سور الأزبكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرت فاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 لليوم الثالث على التوالي، وسط إقبال كبير من جمهور الزوار، بدأ متوسطا في ساعات النهار الأولى ثم تزايد تدريجيا وصولا للظهيرة، وشهدت أجنحة الهيئة العامة للكتاب والصحف القومية وكذلك أجنحة سور الأزبكية وبعض دور النشر الخاصة كثافة خاصة من جمهور الحضور.

أما الأجنحة الدولية والهيئات الرسمية بصالة ٣، فكان لها نصيب خاص من اهتمام الجمهور خاصة أجنحة القوات المسلحة ووزارة الداخلية ومصلحة سك العملة وجناح دولتي الهند والسنغال وكذلك جناح مؤسسة بيت الحكمة للثقافة الصينية.

واستمتع رواد المعرض على مدار اليوم بمشاهدة عروض الموسيقى الشرطة، التي جابت فرقتها أرجاء المعرض ذهابا وإيابا منذ ساعات الصباح الأولى، حيث قامت بعزف موسيقى السلام الوطني، بينما تبعها جمهور المعرض بهواتفهم المحمولة لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو القصيرة في مشهد احتفالي.

فعاليات اليوم الثالث بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

فعاليات اليوم الثالث بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

فعاليات اليوم الثالث بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

فعاليات اليوم الثالث بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

فعاليات اليوم الثالث بمعرض القاهرة الدولي للكتاب