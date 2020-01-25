شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارين لرئيس مجلس الوزراء (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عددها (4) يوم 23 يناير، قرارين للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار الأول قم 139 بشأن بعض مهام واختصاصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والقرار الثاني رقم 198 بالترخيص للهايئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالمساهمة في تأسيس شركة لمنح علامة «الحلال». 4 تابع مومن by Amany Hassan on Scribd

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