شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة المرأة العربية تُطلق رواية «الملكة سهيلة» على هامش ندوتها بمعرض الكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار احتفالاتها بيوم المرأة العربية الموافق الأول من فبراير من كل عام، تقوم منظمة المرأة العربية بإطلاق رواية «الملكة سهيلة» للكاتبة رانية حسين أمين.

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يتم الإطلاق ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحادية والخمسين. على هامش ندوة ثقافية تعقدها المنظمة بعنوان: «نحو ثقافة جديدة: مناهضة النمطية والتمييز لدى الأطفال والناشئة» تلتئم بقاعة ضيف الشرف، الإثنين، 27 يناير.

يأتي إصدار منظمة المرأة العربية لهذه الرواية الموجهة لليافعين في إطار البرنامج الذي تتبناه بعنوان «التربية للمستقبل: مناهضة التمييز ضد الفتاة والمرأة في التربية والثقافة والإعلام»، وهو برنامج متعدد المراحل. ومن مساراته المهمة حث ظهور وانتشار أدب أطفال داعم لقيمة المساواة ومناهض للنمطية والصور المسبقة عن المرأة وعن دورها في المجتمع، ورواية «الملكة سهيلة» هي باكورة الإنتاج الأدبي لهذا المشروع الطموح.

الرواية موجهة للناشئة وتروي عن رحلة فتاة من قمة النمطية الاجتماعية المتشددة المهتمة أكثر ما يكون بالمظاهر والشكليات، إلى قمة الإنسانية والتصالح مع الذات وتفهم التنوع وقبول الآخر، وذلك عبر مجموعة من الأحداث المشوقة والتفاصيل الدقيقة وبأسلوب روائي سلس ومتدفق يميز الكاتبة رانية حسين أمين التي صممت الغلاف ورسمت بنفسها الرسوم الداخلية للرواية.